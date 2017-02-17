В Краснодаре на тестовый маршрут вышел экобас

В Краснодаре в феврале начали тестирование нового автобуса. Экобас курсирует по маршруту 2Е.

Выхлоп этой машины соответствует одному из самых строгих мировых стандартов — Евро-5. Топлива она поглощает примерно на треть меньше, чем дизельные аналоги. В краевую столицу автобус привезли на проверку с завода «АвтоВАЗ». Испытывать его будут полгода.

«Если эта марка приглянется нашим пассажирам, гражданам города Краснодара, то, соответственно, будем выбирать этот автомобиль как приоритет при покупке данной техники, которая уже зарекомендует себя с хорошей стороны», — считает заместитель директора департамента транспорта Краснодара Тимур Кушхов.

В новом низкопольном автобусе установлены спутниковая навигация, солнцезащитные стекла, мощный кондиционер. На входе нет ступенек, зато есть накопительная площадка для удобства маломобильных граждан. Сейчас по дорогам страны ездят около 200 таких экобасов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в краснодарском троллейбусном депо № 2 прошла презентация автобуса.

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