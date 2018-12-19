В Краснодаре на трамвайных путях легковушка попала под бензовоз

Авария произошла 19 декабря около 14:40 на пересечении улиц Трамвайной и Селезнева.

Фотографии с места ДТП опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, бензовоз на трамвайном переезде подмял под себя легковой автомобиль. В результате остановилось движение трамваев.

На улицах Трамвайной, Ставропольской, Селезнева и Старокубанской образовались пробки.

На место аварии выехали сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии уточняются.

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