В Краснодаре на трамвайных путях обнаружили тело мужчины

Это произошло около 19:00 на пересечении улиц Горького и Янковского.

Фотографии с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы. На них видно, что на трамвайных путях лежит мужчина. По словам очевидцев, на место приехали медики. Движение трамваев на этом участке было на время приостановлено.

Как сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах, прохожий почувствовал себя плохо, когда переходил через дорогу, упал и скончался на месте. По словам очевидцев, мужчина жил неподалеку и злоупотреблял алкоголем.

Информация о произошедшем уточняется.

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