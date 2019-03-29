В Краснодаре на три ночи изменят движение трамвая №8

Это связано с ремонтом трамвайного полотна по ночам 2, 3 и 4 апреля.

На разворотном кольце конечной остановки «Хладокомбинат» будут менять полотно и стрелочный перевод. Ремонт будут делать ночью, поэтому днем трамваи будут ходить по графику. Изменят только один маршрут № 8, остальные маршруты к этому времени завершат работу.

С 22:00 трамваи № 8 будут следовать от улицы Солнечной по обычному пути до улицы Стасова, далее трамваи будут поворачивать направо по улице Стасова — в сторону Воронежской до конечной остановки «Улица Димитрова». После этого проследуют в Восточное депо.

Последний полный маршрут от улицы Солнечной поедет в 21:37, от остановки «Хладокомбинат» — в 22:51. Пассажиров просят быть внимательными, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.