В Краснодаре на турбодроме «Белая стрела» откроется новый сезон

На краснодарском турбодроме «Белая стрела» 15 апреля стартует новый сезон «Южной Дрифт Лиги 2017».

В этот день состоится традиционное официальное соревнование по дрифтингу. В гонке первого этапа лиги сразятся около 20 пилотов из Краснодара, Новороссийска, Горячего Ключа, Ростов-на Дону и Республики Крым.

«Регистрация участников начнется в 9:00, в 11:00 стартуют свободные тренировочные заезды. Затем пройдут свободные парные заезды, квалификация, расстановка турнира по сетке и финальные заезды», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель гонок Роман Любименко.

Планируется, что для зрителей заездов будет организована трансляция с видеоповторами лучших моментов гонок на экране 2х4 м. Сейчас идет тестирование оборудования. В перерывах между заездами гости смогут пообщаться и сфотографироваться с пилотами.

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