В Краснодаре на участке Северной запретят остановку машин

С 1 октября на улице Северной по нечетной стороне участка улицы между Чкалова и Севастопольской установят соответствующие знаки.

«Изменения в организации движения на участке улицы вводятся для увеличения пропускной способности Северной, в том числе более удобной работы пассажирского транспорта, чтобы припаркованные автомобили не мешали движению автобусов и троллейбусов», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Работы по установке дорожных знаков «Остановка запрещена» выполнят до 1 октября, вместе с ним будет установят знак дополнительной информации «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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