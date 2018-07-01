В Краснодаре на участке улицы Полины Осипенко запретят остановку транспорта

С 20 июля по нечетной стороне улицы имени Полины Осипенко на участке между Ставропольской и КИМ установят новые дорожные знаки.

Работы по установке дорожных знаков «Остановка запрещена» планируется выполнить до 20 июля, вместе с ними будет установлен знак дополнительной информации «Работает эвакуатор».

«Изменения в организацию движения на данном участке улицы вводятся для увеличения пропускной способности и исключения помех другим участникам дорожного движения, для обеспечения их безопасности. Просим водителей транспортных средств быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — цитирует директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова пресс-служба администрации Краснодара.

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