В Краснодаре на участке улицы Володи Головатого запретят остановку транспорта

Запрет начнет действовать с 20 февраля.

Запрещающие знаки установят для обеспечения безопасности движения и ликвидации хаотичных несанкционированных стоянок автомобилей вблизи многоквартирных домов, расположенных на прилегающей территории.

Два запрещающих знака установят на нечетной стороне улицы имени Володи Головатого — по ходу движения от Красной в сторону Красноармейской.

Один знак установят по улице имени Володи Головатого на участке между Красной и Красноармейской, вблизи расположенных здесь многоквартирных домов, второй установят на участке улицы имени Володи Головатого между Красноармейской и Коммунаров, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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