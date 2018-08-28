В Краснодаре на участке улицы Жемчужной запретят стоянку транспорта

С 20 сентября на Жемчужной от Дзержинского до проезда 1-й Лучистый установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

Эти меры введут для того, чтобы обеспечить безопасность движения на участке и исключить стоянку транспорта, создающего помехи другим участникам движения.

Участок протяженностью 120 м — проезжая часть с двусторонним движением. По обочинам обеих сторон дороги зачастую устраивают стихийную стоянку водители грузовиков, перевозящих строительные материалы. Это препятствует свободному движению другого транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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