В Краснодаре на улицах Красной и Комсомольской ограничат движение

На улице Красной в районе Орджоникидзе и на перекрестке Октябрьской и Комсомольской поочередно по одной из полос будет ограничено дорожное движение.

На участке улицы Красной в створе с улицей Орджоникидзе с 1 по 6 октября выполнят работы по ремонту и замене участка ливневого коллектора.

С 27 сентября по 7 октября на улице Комсомольской также будут менять участок канализационного коллектора. Попеременно по одной из полос ограничат движение, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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