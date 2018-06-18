В Краснодаре на улице 3-я линия Нефтяников запретят остановку и стоянку автомобилей

С 9 июля на улице 3-я Линия Нефтяников на участке между Дальней и Строителей установят соответствующие дорожные знаки.

«Изменения вводят для увеличения пропускной способности улицы, на которую в летний период увеличивается нагрузка. Ограничительные меры применяют для исключения стоянки транспорта на проезжей части и создания помех другим участникам дорожного движения», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Работы по установке дорожных знаков «Остановка запрещена» должны быть выполнены до 9 июля, вместе с ними установят знак дополнительной информации «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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