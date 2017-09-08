В Краснодаре на улице 40 лет Победы откроют платную парковку

Она начнет работу 5 октября.

Муниципальная платная парковка появится в районе пересечения улиц 40 лет Победы и Московской, около торгово-офисного центра «Оскар».

По мнению специалистов городского департамента транспорта и организации дорожного движения, парковка в этом месте позволит упорядочить движение транспорта и снизить заторовые ситуации на этом участке дороги.

На территории, прилегающей к новой парковке, разместят дорожные знаки, нанесут дорожную разметку, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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