В Краснодаре на улице Дзержинского изменят схему движения

Изменения введут в 2019 году на пересечении улицы Дзержинского с Покрышкина и Кореновской. Об этом стало известно на встрече мэра Евгений Первышова с жителями Прикубанского округа.

Глава города отметил, что Прикубанский округ — около 60% территории города.

«Именно сюда мы направим дополнительные финансовые ресурсы, чтобы создавать необходимые условия для комфортной жизни горожан, развития округа и всех его микрорайонов. Акцент на это уже сделан. Например, большинство социальных объектов, которые возводятся сейчас в Краснодаре или начнут возводиться в ближайшее время — на территории округа», — сказал Евгений Первышов.

В микрорайонах Губернском и Московском закончили строительство двух школ на 1 тыс. 550 мест, завершают возведение школы на 1 тыс. 550 мест на улице имени Героя Аверкиева. В Прикубанском округе на улицах Красных Партизан и имени Марины Цветаевой также строят две школы на 1 тыс. 100 мест каждая. До конца этого года начнут строить школу в Молодежном микрорайоне.

Евгений Первышов подчеркнул, что строительство школы в Солнечном микрорайоне на улице имени Константина Образцова — еще один из приоритетных городских проектов. Сейчас мэрия передает в муниципальную собственность необходимый земельный участок для завершения формирования территории под будущую школу на 1 тыс. мест. Этот процесс планируют завершить в 2019 году и сразу же начать проектирование.

На улице Вавилова уже приступили к его проектированию спортивного комплекса. В нем будут залы для занятий мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом и зал для борьбы.

На встрече с мэром горожане подняли вопрос ликвидации подтоплений на улице Циолковского. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что в следующем году начнут разработку проекта по капремонту на участке от улицы Можайской до Репина. Проект будет включать и строительство ливневой канализации. К работам планируют приступить в 2020 году, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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