В Краснодаре на улице Дзержинского образовалась двухкилометровая пробка

По словам очевидцев, машины скопились на перекрестке Кореновской и Дзержинского.

Автомобилисты отмечают, что многие водители не выдерживают и пытаются объехать пробку по обочине.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 10:30, длина затора на улице Дзержинского составляла 2 км. Скорость движения машин не превышала 3-5 км/ч. Затруднены также выезды на главную магистраль с улицы Кореновской и Покрышкина.

«В районе Кореновской и Дзержинского в 9:00 было небольшое ДТП, которое обошлось без пострадавших. Повлияла ли эта авария на образование пробки, сказать сложно. В целом на этом участке в утренние часы движение автомобилей обычно затруднено. Идет большой поток машин в город», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

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