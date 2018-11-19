В Краснодаре на улице Герцена запретят остановку и стоянку автомобилей

Организация движения в районе пересечения улиц Герцена и Атарбекова изменится с 10 декабря.
На участке улицы имени Герцена около перекрестка с улицей имени Атарбекова установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку всех транспортных средств, кроме маршрутных автобусов.
Ограничения введут для безопасного и беспрепятственного движения городского пассажирского транспорта и исключения стоянки автомобилей на конечном остановочном пункте общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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