В Краснодаре на улице Герцена запретят остановку и стоянку автомобилей

Организация движения в районе пересечения улиц Герцена и Атарбекова изменится с 10 декабря.

На участке улицы имени Герцена около перекрестка с улицей имени Атарбекова установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку всех транспортных средств, кроме маршрутных автобусов.

Ограничения введут для безопасного и беспрепятственного движения городского пассажирского транспорта и исключения стоянки автомобилей на конечном остановочном пункте общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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