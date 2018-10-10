В Краснодаре на улице Игнатова установили запрещающие дорожные знаки

10 октября в 16:49

С 20 ноября по четной стороне улицы в районе многоквартирного дома № 16 установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

«На Игнатова сразу за перекрестком с Мачуги расположен единственный проезд на внутриквартальную территорию к многоквартирным домам. Для беспрепятственного движения транспорта по проезду запретим на нем остановку и стоянку транспортных средств. Это позволит без помех въезжать во двор жильцам, а также автомобилям экстренных служб», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Владимир Архипов.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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