В Краснодаре на улице имени Петра Метальникова планируют построить поликлинику

Об этом 21 февраля сообщил глава города Евгений Первышов.

«Совместно с застройщиками прорабатывается вопрос строительства поликлиники на свободном участке на углу улицы Московской и улицы имени Петра Метальникова. Надеюсь, что это станет еще одним успешным примером государственно-частного партнерства: застройщик построит учреждение здравоохранения и затем передаст его городу», — сказал Первышов.

Вопросы развития инфраструктуры Музыкального микрорайона на приеме граждан подняла Елена Потиевская, которая проживает по улице имени Цезаря Куникова.

Глава города рассказал, что сейчас планомерно решаются существующие проблемы этого микрорайона. Это создание инженерной инфраструктуры, строительство социальных объектов. На улице имени Евгении Жигуленко, 23 уже строится детский сад на 250 мест, идет проектирование школы. Кроме того, в расположенном неподалеку микрорайоне Московском возводят школц на 1 тыс. 550 мест на улице имени Байбакова, 17, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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