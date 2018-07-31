В Краснодаре на улице имени Седина ограничат движение транспорта

31 июля в 18:00
Движение ограничат с 1 августа на проезжей части улицы имени Седина от дома № 51/1 до дома № 40 (пересечение с Ленина).
На участке улицы будут выполнять работы по строительству сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с ограничением движения транспортных средств поочередно — сначала по крайней левой, а затем — по крайней правой полосам.
Разрытие коснется и части тротуара, по которому будет ограничено движение пешеходов.
На Седина установят временные дорожные знаки. Работы продлятся до 28 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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Ремонт дорог в Краснодаре
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