В Краснодаре на улице Индустриальной появилось граффити со сказочными персонажами

Художественной росписью украсили трансформаторную электроподстанцию.

Над проектом работал краснодарский художник Георгий Куринов. Заказчиком выступил ТРЦ «Сити Центр».

«Поверхность здания была старой, кирпич сыпался на глазах. Были видны огромные трещины между кирпичами и ржавая дверь», — написал Куринов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Художник изобразил на стене сказочных персонажей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 2013 года появилось около 15 рисунков, в том числе «Жираф и сказочное дерево» на опорах Тургеневского моста, «Девушка с подсолнухами» на пересечении Офицерской и Коммунаров, «Папа» и «Дари добро» на Дзержинского, портрет летчицы Бершанской на улице Лузана и самое большое граффити в ЮФО на 520 кв. м «Начинаем погружение» на стене парковки ТЦ «Арбат».

Вернуться на ленту

Источник