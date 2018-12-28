Полиция объявила в розыск Сергея Тарасенко, которого в последний раз видели 19 декабря.

Мужчину видели на улице Камвольной в районе КСК. С тех пор он пропал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

На вид ему 50 лет, рост 178 см, плотного телосложения, европейский тип лица. У пропавшего мужчины светло-карие глаза, усы и борода с проседью, есть залысины.

Он был одет в синюю куртку, черно-белый свитер, черные спортивные брюки, синие с белым кроссовки. На голове — бежевая бейсболка.

Полиция просит всех, у кого есть информация о пропавшем, позвонить по телефонам: 8 (861) 231-70-71, 8 (918) 322-22-12, 8 (928) 207-92-10.

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