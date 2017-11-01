В Краснодаре на улице Коммунаров запретят остановку и стоянку автомобилей

Запрещающий дорожный знак установят 14 ноября.

Такое решение приняли для улучшения движения трамваев по улице Коммунаров.

«Из-за автомобилей, водители которых паркуются на улице Коммунаров в непосредственной близости к трамвайному полотну, движение трамваев часто бывает затруднено, образуются заторы. Это, в свою очередь, мешает проезду вагонов, особенно в часы пик», — сообщил заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов.

Стоянка будет запрещена на участке от улицы Комсомольской до улицы Мира, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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