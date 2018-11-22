В Краснодаре на улице Красной обнаружили тело мужчины

Это произошло 22 ноября в районе пересечения с улицей Одесской.

Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчина, одетый в темный спортивный костюм и кроссовки, лежит на тротуаре возле лавочки. Туда выехали сотрудники полиции.

Сейчас на месте работает следователь СК, он опрашивает очевидцев произошедшего. Обстоятельства и причины случившегося выясняются, устанавливается личность погибшего.

Информация о произошедшем уточняется.

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