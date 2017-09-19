В Краснодаре на улице Красной пройдет забег на дистанцию 10 км

Спортивное событие с неофициальным названием «Пять фонтанов» состоится 1 октября.

На старт сначала выйдут дети — они преодолеют детскую милю в 1,6 тыс. м. Затем побегут взрослые: 2,5 тыс. человек стартуют на Театральной площади. Далее движение пойдет в сторону кинотеатра «Аврора» через фонтан, который находится на пересечении улиц Красной и Бабушкина. Затем — каскадный фонтан «Аврора». Здесь бегуны развернутся и отправятся в обратном направлении. Четвертый фонтан, который возникнет на пути, это «Компас» на улице Гоголя. Пятый — у здания Законодательного собрания края. Финишируют участники на главной площади города.

Организатор мероприятия Алексей Пшеничный показал в студии «Кубань 24» атрибутику забега и рассказал о призах, которые ждут участников.

— Это те самые майки, которые будут выдаваться каждому участнику забега?

— Да, это те футболки, которые являются фетишем каждого забега в Краснодаре. Мы всегда думаем, какой цвет будет у следующей футболки. В этом году такие осенние тона, которые не будут бросаться в глаза, но будут очень хорошими.

— В этом году футболка мужская очень сильно отличается от женской?

— И крой футболки тоже сильно отличается. Это настоящие женские футболки. Детские футболки трех цветов, их мы покажем немного позже.

— Также два номера будут вручены участникам забега: для дистанции 10 км и эстафеты. А что получит тот, кто первым финиширует?

— Это главное: медаль этого забега. И каждый ребенок из 500 участников забега получит свою, — рассказал организатор забега Алексей Пшеничный.

Медаль с красной лентой будет вручаться тому, кто пробежит дистанцию на 10 км, а с голубой лентой — тем, кто преодолеет эстафету — два раза по 5 км.

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