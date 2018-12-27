Демонтаж здания на пересечении улиц Лузана и 3-й Линии Нефтяников площадью около 100 кв. м начался утром 27 декабря.
«Это кафе давно не работает, его используют для ночлега люди без определенного места жительства. Поэтому было принято решение демонтировать объект как можно скорее», — сказал глава Западного округа Александр Кучмин.
Снос кафе прошел во время субботника, в котором приняли участие сотрудники окружной администрации. С территории убрали около 50 куб. м строительного мусора.
В дальнейшем территорию благоустроят, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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