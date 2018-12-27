Демонтаж здания на пересечении улиц Лузана и 3-й Линии Нефтяников площадью около 100 кв. м начался утром 27 декабря.

«Это кафе давно не работает, его используют для ночлега люди без определенного места жительства. Поэтому было принято решение демонтировать объект как можно скорее», — сказал глава Западного округа Александр Кучмин.

Снос кафе прошел во время субботника, в котором приняли участие сотрудники окружной администрации. С территории убрали около 50 куб. м строительного мусора.

В дальнейшем территорию благоустроят, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник