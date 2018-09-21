В Краснодаре на улице Минской временно ограничат движение

На участке улицы будут выполнять работы по строительству сетей газоснабжения.

Движение по одной из полос по направлению в сторону Юбилейного микрорайона на проезжей части улицы Минской, 120/7 (район гипермаркета «Окей») ограничат 22 и 23 сентября, а также 29 и 30 сентября.

Разрытие коснется и части тротуара. Работы на проезжей части будут выполнять в выходные дни, когда движение автотранспорта менее интенсивное.

На улице Минской установят временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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