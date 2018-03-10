В Краснодаре на улице Московской воду откачивают три насоса

В столице Кубани ликвидируют последствия ливня, который прошел вечером 10 марта.

На улице Московской работают три насоса, откачивают 1,1 тыс. куб. м воды. На месте находится директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Сбоев в работе насосов нет. После окончания сильного ливня вода уходит. По словам Архипова, улица сейчас проезжаемая, уровень воды невысокий, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии добавили, что движение трамваев на улице Ставропольской восстановили. Электротранспорт пошел в 19:55.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре после дождя с градом затопило улицу Московскую. На улице Ставропольской из-за ливня встали трамваи. Всего в Краснодаре для откачки воды с улиц задействовали шесть вакуумных машин.

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