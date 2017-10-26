В Краснодаре на улице Новороссийской начали укладывать нижний слой основания проезжей части

Специалисты завершили работы по выносу коммуникаций и устройству ливневой канализации.

Мэр Краснодара Евгений Первышов проверил ход капремонта улицы Новороссийской от Северной до Селезнева. Строители уже приступили к укладке первого нижнего слоя основания дороги.

«Выполнен сложный этап работ — устройство и перенос коммуникаций. Самое главное — построен ливневый коллектор, который избавит этот участок улицы от регулярных подтоплений. Подрядчик выходит на завершающий этап — дорожное покрытие. С учетом того, что окончание ремонта приходится на осень и начало зимы, снижать темпы работ ни в коем случае нельзя. Важно и дальше максимально использовать благоприятные погодные условия. Нынешний темп позволит завершить капитальный ремонт в срок», — сказал глава города.

По его словам, открыть улицу Новороссийскую для движения необходимо до конца года.

Гендиректор подрядной организации НАО «Дорожно-строительное управление № 1» Виталий Ишутин сообщил, что на 80% закончены работы по устройству колодцев для приема дождевой воды. Согласно проекту, проезжую часть улицы Новороссийской расширят с трех до четырех полос.

Продолжается монтаж уличного освещения — установлено более половины опор. Рабочие выполнили перенос коммуникаций за границы дорожного полотна. По данным городского департамента строительства, в рамках следующего этапа капитального ремонта вместе с асфальтированием дороги сделают тротуары, велодорожки, установят новые светофоры, завершат монтаж сетей уличного освещения, выполнят благоустройство и озеленение прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 марта заявил, что краснодарские дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в «убитом» состоянии. По его словам, на ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма.

Краснодарский студент Валерий Лебедев 15 июня во время прямой линии рассказал президенту РФ Владимиру Путину о плохом состоянии улицы Новороссийской. Он спросил президента, может ли быть дорога в таком состоянии. Затем он показал на видео улицу Новороссийскую.

К ремонту улицы Новороссийской приступили в августе.

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