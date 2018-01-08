В Краснодаре на улице Новороссийской возобновили работы по асфальтировке

Это стало возможным после замены намокшего основания проезжей части на сухое. Готовность нового основания подтвердили лабораторные исследования.

Укладка асфальтобетонного покрытия проводится на участке около 180 м.

«В соответствии с технологией, основание перед укладкой асфальта должно быть сухим, однако холодная погода и влажность не дали уже уложенному основанию просохнуть. Поэтому было принято решение его заменить. В первых числах января полностью заменено 180 м основания в районе улицы имени Селезнева. Лаборатория подтвердила, что оно подходит для асфальтировки на двух полосах дороги, эти работы проводятся 8 января», — рассказал директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов.

После замены основания рабочие подрядной организации «Дорожно-строительное управление № 1» ведут асфальтировку на двух полосах осевой (центральной) части дороги. В настоящее время на Новороссийской работают около 45 человек, задействовано 20 единиц спецтехники.

Работы ведутся в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Финансирование осуществляется из регионального бюджета с софинансированием из муниципального, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

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