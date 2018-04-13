В Краснодаре на улице Новороссийской временно ограничили движение транспорта

Ограничение будет действовать 13 апреля до 20:00.

Причина — проведение подрядной организацией «Дорожно-строительное управление № 1» (ДСУ-1) работ по асфальтировке железнодорожного переезда через улицу Новороссийскую в районе перекрестка с улицей Шевченко.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что работы будут выполнены за максимально короткое время, чтобы снова открыть улицу для движения транспорта. Перекрытие движения необходимо для соблюдения технологии производства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 апреля улицу Новороссийскую в Краснодаре открыли для транспорта.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник