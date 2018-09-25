В Краснодаре на улице Октябрьской частично ограничили дорожное движение

С 25 сентября на проезжей части Октябрьской на участке от Постовой до Пушкина при движении в центр города по одной из полос ограничили дорожное движение.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Владимир Архипов, на участке улицы выполнят строительство сетей газоснабжения. При этом для движения закрыта одна из трех полос Октябрьской, предназначенная для движения в центр от Постовой до Пушкина. Работы продлятся до 11 октября. На этот период будет запрещен и левый поворот с Октябрьской на Постовую и с Постовой на Октябрьскую.

На Октябрьской, Постовой и Пушкина установили временные дорожные знаки.

Водителей транспортных средств и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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