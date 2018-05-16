В Краснодаре на улице Петра Метальникова изменится схема движения транспорта

Новые дорожные знаки начнут устанавливать с 15 июня по нечетной стороне на участке между улицами имени Есенина и Российской.

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, такие меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности улицы.

Новая схема организации дорожного движения заработает с 15 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые дорожные знаки с 8 июня установят по улице Карасунской на участке между Кирова и Кубанской Набережной.

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