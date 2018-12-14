В Краснодаре на улице Российской временно ограничат движение транспорта

Движение по двум из четырех полос ограничили утром 17 декабря.

Продолжается строительство ливневого коллектора по улице имени Петра Метальникова с врезкой трубы ливневой канализации на Российской. Врезку коллектора будут проводить на пересечении Российской и Петра Метальникова в границах перекрестка. Работы планируют закончить в этом году.

Временные дорожные знаки, предупреждающие об ограничении движения, установят на прилегающих к перекрестку улицах 16 декабря.

Для уменьшения пробок в зоне строительства коллектора запретят движение в направлении улицы имени Петра Метальникова по Российской со стороны Солнечной. Также будет временно запретят движение машин в направлении переулка Тополькового при движении со стороны улицы имени Ягодина. Движение транспорта по переулку Топольковому разрешат только с правым поворотом на Российскую.

Для объезда участка водителей просят использовать альтернативные маршруты движения по улицам 1 Мая, Московской, Солнечной, Ягодина, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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