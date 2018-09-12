В Краснодаре на улице Северной произошла массовая авария

ДТП произошло вечером 11 сентября на пересечении улиц Северной и Седина.

Фото и видео в соцсети выложили очевидцы. По их словам, участниками аварии стали около семи машин.

Свидетели сообщают, что виновник столкновения въехал в стоящие на светофоре машины.

По предварительным данным, никто не пострадал. Выясняются обстоятельства случившегося.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массовое ДТП произошло в ночь на 8 сентября на пересечении улиц Северной и Березанской. Столкнулись шесть машин, погибли два водителя.

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Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) 11 Сен 2018 в 1:08 PDT

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