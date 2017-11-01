В Краснодаре на улице Северной снесут незаконно построенный магазин

Ранее участок был предоставлен в аренду для временного размещения торговой точки.

О сносе здания магазина на улице Северной, 261/1 сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

«Аренда закончилась, предпринимателя уведомили о прекращении договора и о необходимости освободить земельный участок. Законное требование он проигнорировал, поэтому снос происходит за счет городского бюджета», — написал Вербицкий на своей странице в Facebook.

Он добавил, что магазин был установлен незаконно. Разрешения на размещение и эксплуатацию предприниматель не имел.

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