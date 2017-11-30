В Краснодаре на улице Шевченко отремонтируют ливневую канализацию

Коллектор в районе улиц Шевченко и Новороссийской находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за этого вода плохо уходит и заливает проезжую часть.

На участке заменят напорную ливневую канализацию протяженностью около 700 м. Работы начнут в ближайшие десять дней.

«В рамках замены аварийного участка будут выполнены также работы по модернизации расположенной на этой территории канализационной насосной станции. Это позволит в дальнейшем существенно улучшить водоотведение с улицы Шевченко в районе перекрестка с улицей Новороссийской», — рассказал директор «Единой службы заказчика» Артем Аганов.

По его словам, работы будут вести параллельно дорожному полотну вдоль улицы Шевченко. Они не скажутся на покрытии улицы, которое недавно отремонтировали, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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