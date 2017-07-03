В Краснодаре на улице Советской запретят стоянку автотранспорта

03 июля в 16:39

В департаменте транспорта и организации дорожного движения пояснили, что это позволит повысить пропускную способность улицы.

Дорожный знак, запрещающий остановку и стоянку автомобильного транспорта, установят 24 июля на тупиковом участке улицы Советской от Кубанской Набережной в сторону реки Кубань.

«Просим водителей транспортных средств быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — прокомментировали в департаменте.

Также будет установлен знак «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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