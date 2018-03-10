В Краснодаре на улице Ставропольской из-за ливня встали трамваи

Ливень с градом начался в краевой столице вечером 10 марта.

На улице Ставропольской движение трамваем приостановлено из-за воды, которая скопилась под железнодорожным мостом. Движение возобновят, как только прочистят ливневые стоки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ.

По возможности трамваи направляют по объездным путям. Граждан просят соблюдать спокойствие.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре после дождя с градом затопило улицу Московскую.

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