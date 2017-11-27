В Краснодаре на улице Ставропольской произошла утечка горячей воды

Это случилось 27 ноября около 15:00 в районе пересечения улиц Ставропольской и Таманской.

В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи очевидцев, сделанные на улице Ставропольской — ее «подтопило кипятком».

«На данный момент специалисты ООО «Краснодар Водоканал» производят работы по откачиванию воды из затопленного железобетонного тоннеля под трамвайными путями по улице Ставропольской. Работы планируется завершить в течение двух часов. После этого специалисты приступят к устранению утечки из водопроводных сетей диаметром 160 мм. Водоснабжение двух домов по улице Ставропольской планируется восстановить к 20:00», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ООО «Краснодар Водоканал».

В КТТУ интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что движение трамваев на этом участке осуществляется в штатном режиме.

Публикация от Типичный Краснодар (@tipichkrd) Ноя 27 2017 в 4:12 PST

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