В Краснодаре на улице Тополиной откроют новую котельную

Она обеспечит теплом жителей улиц Московской и имени Петра Метальникова.

Новую газовую блочно-модульную котельную общей мощностью 6 Гкал/час введут в эксплуатацию в новом отопительном сезоне. Она обеспечит теплом уже построенный жилой массив, а также строящиеся объекты социальной сферы в районе улиц Тополиной, Московской и Петра Метальникова. Сроки завершения строительства котельной во время выездного совещания обсудил глава города Евгений Первышов.

«Этот район города активно развивается. Помимо жилья, здесь строятся и будут строиться объекты социальной сферы — школы, детские сады. Поэтому важно создать запас мощности, обеспечить бесперебойное теплоснабжение с учетом растущей перспективной нагрузки», — сказал Первышов.

В настоящее время в котельной ведется пуско-наладка, ввод в эксплуатацию узла учета газа. Завершить все работы планируют в конце августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к предстоящему отопительному сезону также заработает вторая очередь мощной котельной в Восточно-Кругликовском микрорайоне по улице имени Генерала Трошева, 22.

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