В Краснодаре на улице Тургенева троллейбусы пустят с 15 октября

Для проезда общественного транспорта будет открыт участок Тургенева между улицами Гагарина и Северной.

На установленные трассы движения будут возвращены троллейбусы № 2 и 6, а также автобусы № 2 и 14.

Возобновит работу троллейбус № 10, курсирующий от автовокзала «Южный» до кинотеатра «Аврора». Маршрут закрывали на время проведения ремонта улицы Тургенева.

Жителей города предупредили, что движение общественного транспорта будет открыто только при полной готовности дороги, сообщает пресс-служба КТТУ.

Все новости по теме:

Ремонт дорог в Краснодаре

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник