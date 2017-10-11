В Краснодаре на улице Тургенева установили десять стендов со схемами объезда

Водителей просят обращать внимание на установленные временные предупреждающие и запрещающие знаки.

О сложившейся дорожной ситуации на улице Тургенева от Северной до Бабушкина рассказал замдиректора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов.

«На перекрестке улиц Северной и Котовского и ряде других установлены специальные аншлаги с картой-схемой объезда ремонтируемого участка. На прилегающих к нему улицах действуют новые схемы организации дорожного движения», — сказал он.

Архипов уточнил, что на перекрестках установлены десять информационных стендов со схемами объезда. Справиться с заторовыми ситуациями водителям помогают от 10 до 15 экипажей дорожно-патрульной службы.

Замдиректора департамента добавил, что центр мониторинга городского департамента транспорта и камеры ЕДДС не зафиксировали серьезных заторов в часы пик в районе ремонтируемого участка. Не отмечается сбоев в работе общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 15 мая на улице Тургенева приостановили эксплуатацию низкопольных троллейбусов на маршрутах № 2, 6, 10 из-за неудовлетворительного качества дорожного полотна.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 марта заявил, что краснодарские дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в «убитом» состоянии. По его словам, на ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма.

Подрядчиков обяжут переделывать дороги в Краснодаре в случае неполадок. Евгений Первышов 9 июня поручил наверстать отставание по капитальному ремонту проблемных дорог. В график ремонта включили 51 участок.

В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения пояснили, что ограничивать движение по улице Тургенева планируется поэтапно. Согласно постановлению мэрии, движение транспорта для проведения капремонта будут частично закрывать до 15 апреля. На весь период ремонтных работ на участке между Северной и Гагарина изменили движение автобусов № 2, 14, 39, 65, 67, 106А и двух троллейбусов № 2 и 6. Троллейбусный маршрут № 10 временно закрыли.

Со схемой движения можно ознакомиться здесь.

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