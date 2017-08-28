В Краснодаре на улице Тургенева восстановили движение троллейбусов

Полицейские сняли оцепление с места ДТП, устроенного преследуемыми преступниками 28 августа.

«Движение троллейбусов № 2, 6, 9, 10 и автобуса № 2 восстановлено по обычным маршрутам по улицам Тургенева и Атарбекова», — сообщила пресс-служба Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре днем 28 августа в районе троллейбусного депо № 1 на улице Тургенева во время погони произошла перестрелка. По словам очевидца, полиция преследовала автомобиль, после чего раздались три выстрела. Погоня продолжалась до перекрестка улиц Тургенева и Атарбекова. В результате стрельбы ранение в ногу получил полицейский.

В розыск объявили 21-летнего Никиту Медведева и 25-летнего Дмитрия Карачкина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. К розыску подозреваемых присоединились ОМОН и СОБР.

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