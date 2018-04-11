В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской начали монтаж инженерных коммуникаций

Работы по переносу и монтажу инженерных коммуникаций ведутся на участке от улицы Домбайской до Черкасской.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что капитальный ремонт улицы Восточно-Кругликовской продолжается в соответствии с графиком. Сейчас специалисты занимаются установкой бордюров, отсыпкой тротуаров. На разных участках Восточно-Кругликовской продолжаются работы по переносу и монтажу инженерных коммуникаций, в том числе водопроводных, электро- и других сетей.

По словам Владимира Архипова, параллельно ведется установка опор уличного освещения. Также в рамках капитального ремонта Восточно-Кругликовской выполняются работы по устройству слоев основания дороги по улице Яснополянской на участке от Уссурийской до Домбайской.

В конце марта возобновили проезд на участке улицы Уссурийской от Яснополянской до Российской после укладки конструктивного слоя асфальтобетонного покрытия. Финальный слой асфальтобетона нанесут вместе с асфальтированием дороги по Восточно-Кругликовской.

Все работы на этом участке улично-дорожной сети ведутся в рамках капитального ремонта улиц Восточно-Кругликовской и Яснополянской. Полностью капремонт планируется завершить к августу, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре начали ремонт 21 участка улиц.

Все новости по теме:

Ремонт дорог в Краснодаре

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник