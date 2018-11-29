В Краснодаре на улице Зиповской откроют ярмарку выходного дня

Она будет организована с 1 декабря на улице Зиповской, 34б.

Еще одна ярмарка выходного дня поменяла свое месторасположение — с улицы Атарбекова, 1, она переместилась на улицу Каляева, 198.

«Продовольственные ярмарки пользуются большой популярностью у горожан, так как цены на них ниже среднерыночных на 10-15%. С 1 декабря будет организована дополнительная ярмарка выходного дня на 60 торговых мест на улице Зиповской, 34б», — сказал начальник управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.

Он также добавил, что ярмарка, которая временно была перенесена с улицы Одесской, 48, на улицу Путевую, 5, останется на прежнем месте. Жители Центрального округа как и раньше смогут приобрести сельхозпродукцию на Одесской, 48.

В Краснодаре ярмарки выходного дня работают каждую субботу с 13 октября с 8:00 до 15:00 по 12 адресам. Торговые места на сельскохозяйственных рыночных площадках предоставляются бесплатно. При этом первоочередное право на участие в ярмарках получают сельхозпроизводители краевого центра и Краснодарского края. Уже организовано 940 торговых мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

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