В Краснодаре на вечере «Такой разный театр» проведут экскурсии

В Краснодаре 27 марта пройдет вечер «Такой разный театр», на котором представят разные формы этого искусства.

Мероприятие посвятят Международному дню театра. Зрителям покажут разные формы театра, которые будут проходить одновременно в разных пространствах. Каждое театральное действие вечера будет иметь свои особенности, стиль, тему и представлять разные подходы актера к игре, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.

В Программе — «Театральная гостиная», экскурсии, выставка архивных фотографий, афиш, реквизита. Гостей познакомят со сценой и расскажут о том, как она устроена. Желающие смогут посетить мастерскую костюма и грима. Вместе с профессиональными костюмерами и бутафорами можно будет создать свой собственный образ.

Запланирована акция «Молчание на заданную тему». В действии сможет принять участие любой желающий. Однако правила проведения расскажут на вечере. Еще одним пространством станет театр «На лавочках». Это действие с эффектом присутствия, которое развернется рядом со зрителем.

Вечер пройдет в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького. Начало в 18:00.

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