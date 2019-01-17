В отношении 24-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.

На железнодорожном вокзале Краснодар-1 внимание сотрудников полиции привлек парень, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Его доставили в дежурную часть полиции. При досмотре у местного жителя обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом коричневого цвета.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является гашишем. Подтвердилось, что в момент задержания молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник