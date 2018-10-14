В Краснодаре на восемь часов задержали вылет авиарейса в Москву

Самолет авиакомпании Utair по техническим причинам не вылетел из кубанской столицы 13 октября в 20:45.

О задержке рейса сообщили пассажиры в социальных сетях. По их словам, им объяснили на стойке информации, что у лайнера возникли технические неполадки. На видеозаписи, снятой одним из пассажиров, видно, как сотрудница аэропорта объясняет причины задержки рейса.

По словам автора записи, сначала вылет задержали на час, затем самолет «не смог взлететь, вибрировал, и свет мигал». После этого воздушное судно заменили.

По данным онлайн-табло краснодарского аэропорта, рейс вылетел в Москву 14 октября в 4:35.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник