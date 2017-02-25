В Краснодаре на восстановление горевшего дома на Прокофьева отвели два месяца

Мэр Краснодара Евгений Первышов 25 февраля заявил, что пострадавший от пожара дом на улице Прокофьева, 3 должны восстановить в течение двух месяцев.

Об этом стало известно на встрече, которую глава города провел с жителями многоквартирного дома.

Расходы по восстановлению пострадавшего здания взял на себя застройщик дома. Он пояснил, что в ходе ремонта на верхнем этаже будет сделана новая стяжка, штукатурка, укреплены несущие конструкции, а также выполнен комплекс работ по соблюдению требований противопожарной безопасности — при восстановлении мансарды не будут использоваться деревянные конструкции. Крыша будет смонтирована из металлической опалубки. Застройщик также проведет чистовой ремонт с отделкой в выгоревших при пожаре квартирах.

По словам мэра, предварительно 1 марта будет завершен режим локального ЧС. До этого времени проживания пострадавших в гостиницах оплачивалось из специального резервного фонда администрации города. После снятия режима ЧС администрация также обеспечит проживание пострадавших, но уже на съемных квартирах. Для этого собраны дополнительные средства, в том числе за счет пожертвования однодневного заработка сотрудниками администрации города, внутригородских округов и муниципальных учреждений.

«Со следующей недели начнется процесс переселения пострадавших на съемные квартиры, аренда на все время восстановительных работы будет вам оплачена. При этом прошу вас также принять участие в поиске удобных для вас квартир, и при нахождении подходящих вариантов координироваться с администрацией Прикубанского округа», — отметил Первышов.

На встрече стало известно, что пострадавших готов, в частности, принять доходный дом на улице 1 Мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыты 32 пункта сбора помощи для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, 3. Краснодарское краевое отделение общественной организации «Российский Красный Крест» открыло расчетный счет, на который можно перечислить средства в помощь жителям горевшего дома.

Мэр Краснодара Евгений Первышов 18 февраля посетил гостиницы, в которых временно размещены жильцы дома на Прокофьева, 3. Он сообщил, что до момента, когда пострадавший от пожара дом на Прокофьева, 3 будет полностью восстановлен, для всех жильцов подберут временное съемное жилье, которое будет им оплачено. После пожара в гостиничном фонде города был размещен 191 человек. В том числе 69 в гостинице «Кавказ», 40 — в гостинице «Валенсия», 46 — в гостинице «Уют» и 36 — в Гранд Отеле «Уют».

В Краснодаре 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подробный материал о пожаре в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне читайте здесь.

Фоторепортаж о ликвидации последствий пожара в доме на улице Прокофьеа, 3 смотрите здесь.

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