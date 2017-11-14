В Краснодаре на Восточно-Кругликовской начали снос мешающего ремонту здания

В краевой столице обсудили ход капитального ремонта улиц Новороссийской, имени Тургенева, Восточно-Кругликовской и Садового путепровода.

«До конца года стоит задача завершить капитальный ремонт улицы Новороссийской и восстановить автомобильное движение по правой стороне Садового путепровода. Пока погода благоприятствует, необходимо, чтобы подрядчики работали максимально активно, нельзя допускать отставания от намеченного графика. Все возможности выполнить намеченное есть», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

По информации директора МКУ «Единая служба заказчика» Артема Аганова, на Новороссийской сейчас идет строительство канализационно-насосной станции для проложенной ветки ливневой канализации. От Северного путепровода в сторону улицы имени Селезнева началась укладка асфальто-бетонного покрытия, уже выполнено 3,3 тыс. кв. м в два слоя.

На улице Восточно-Кругликовской стартовали работы по прокладке ливневой канализации, которая осуществляется шахтным способом с двух сторон — со стороны улицы Уссурийской и со стороны улицы Яснополянской. Оборудованы шахты, с одной стороны уже начались работы по прокладке канализации. Также ведут демонтаж недостроенного здания по улице Восточно-Кругликовской, 46, которое мешало расширению дороги.

В рамках капитального ремонта улицы имени Тургенева на участке от Северной до Бабушкина продолжают замену ливневого коллектора.

На правой части Садового путепровода идет гидроизоляция швов, ведется укладка нижнего слоя асфальтобетона, уже сделано более 3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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