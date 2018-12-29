Об этом сообщили 29 декабря в пресс-службе КТТУ.

В первые дни нового года на линию выйдет меньше транспортных средств, поэтому увеличатся интервалы движения. Также на маршрутах будут использовать меньше двухвагонных трамваев.

Общественный транспорт 1 и 2 января 2019 года начнет работу позднее обычного: первые рейсы от конечных остановок отправятся после 6:30. Также с 3 по 8 января будет уменьшено количество двухвагонных составов на трамвайных маршрутах.

В первые дни нового года — 1 и 2 января — не будут работать трамвайные маршруты № 9, 10 и 12, а также автобусный маршрут № 43.

В ночь с 6 на 7 января будут организованы дополнительные рейсы дежурных трамваев от Димитрова в Юбилейный микрорайон, из Пашковского микрорайона до Солнечной и из Комсомольского микрорайона до Индустриальной, сообщает пресс-служба КТТУ.

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